شركات لصناعة “الكمامات” في الصين تغلق أبوابها وتسرّح موظفيها دون مستحقاتهم.. كم وصل سعر الكمامة؟

2020/08/08 | 14:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة من المعروف أن الصين هي أول بلد تفشى فيه فيروس كورونا المستجد لتصبح أكبر دولة منتجة للكمامات في العالم كما استثمرت هذه التجارة دبلوماسية بعر تقديم مساعدات من الكمامات إلى عدد من الدول.وتحولت العديد من الشركات الطبية إلى تصنيع الكمامات في سباق رهيب لتصنيع الكمامات مع ارتفاع كبير في أسعار مستلزمات […]

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