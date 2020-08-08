2020/08/08 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

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ملعب ’’جذع النخلة’’ يحتضن مباراة العراق وكمبوديا بتصفيات كأس العالم وأمم آسيا

يتبع .



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بغداد اليوم/ متابعة

ودع كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، منافسات دوري أبطال أوروبا، على يد ليون الفرنسي، في دور الستة عشر للبطولة.

وفشل رونالدو في تحقيق اللقب الأوروبي للمرة الثانية على التوالي منذ انتقاله للسيدة العجوز قادما من ريال مدريد.

و

بغداد اليوم/ متابعة

سرب برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني الشهير تفاصيل الحوار الساخن بين المدرب الفرنسي زين الدين زيدان والويلزي جاريث بيل والذي أدى إلى استبعاد الأخير من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وسقط ريال مدريد بقيادة المدرب الف

بغداد اليوم/ متابعة

التقطت الكاميرات المدربان بيب جوارديولا وزين الدين زيدان وهما في حديث ثنائي شيق عقب انتهاء مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد أمس في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي علق عليه المدرب الإسباني.

وسقط

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