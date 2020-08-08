تربية واسط: الدوام سيعود بنسبة 100 بالمئة اعتباراً من يوم غد

2020/08/08 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-واسط

أصدرت مديرية تربية محافظة واسط، السبت (08 آب 2020)، بياناً بشأن عودة الدوام الرسمي في المحافظة، فيما أكدت أن الدوام سيعود بنسبة 100 بالمئة.

وذكر إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "حسب توجيهات المحافظ، سيكون يوم غد الأحد الموافق دواماً رسمياً بنسبة 100٪ لجميع الموظفين".

ودعت المديرية، الموظفين "بالالتزام بشروط الوقاية وارتداء الكمامات والكفوف، وكذلك مراعاة التباعد الاجتماعي"، مشيرة إلى أنه "في حال حدوث أي تغيير بنسبة الدوام سنعلمكم لاحقا".

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت العلاقات العامة بمحافظة طهران، اليوم السبت (8 اب 2020)، بأن اثنين من رعايا لبنان اغتيلا في طهران بإطلاق الرصاص عليهما من قبل راكب دراجة نارية.

ونقلت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية "فارس"، عن العلاقات العامة،

بغداد اليوم- ديالى

حذر مدير إعلام دائرة صحة ديالى، فارس العزاوي، السبت (08 آب 2020)، من خطورة عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية واتباع اللامبالاة من قبل مواطني المحافظة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "معدل

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة التجارة، السبت (08 آب 2020)، قرب تجهيز المواطنين في الأيام المقبلة بمادتي السكر وزيت الطعام ضمن مفردات البطاقة التموينية.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوزارة ستتعاقد لشراء كميات من مادت

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