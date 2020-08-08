بالوثيقة.. عضو بالأزمة النيابية يطالب الصحة بعقود شراء الأجهزة الطبية بسبب شبهات فساد

2020/08/08 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

طالب عضو خلية الازمة النيابية، جواد الموسوي، السبت، 08 آب، 2020، وزارة الصحة بعقود شراء الأجهزة الطبية بسبب شبهات فساد.

وبحسب وثيقة صادرة عن الموسوي تتضمن :"مطالبته بتزويده بعقود شراء الاجهزة الطبية ضمن منحة العشرين مليار المخصصة للوزارة المذكورة انفا ودوائرها في عموم البلاد".

واضافت الوثيقة أن "هذه المطالبه جاءت بعد حصوله على معلومات تؤشر تفشي الفساد في عقود شراء الاجهزة الطبية ممهلا وزارة الصحة 15 يوما لتزويده بالعقود المشار اليها وذلك لدراستها والتاكد من خلوها من الفساد".

ودعا الموسوي، بحسب الوثيقة "وزارة الصحة بتنظيم الاجابات لكل دائرة على حدة فضلا عن ادراجها بجداول تتضمن اسم الجهاز وموديله بالاضافة الى سعرة ومدة الضمان".

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