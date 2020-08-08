الصحة تعلن وصول وجبة جديدة من أجهزة التنفس

2020/08/08 | 14:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اعلنت وزارة الصحة، السبت، وصول وجبة جديدة من أجهزة التنفس لمواجهة فيروس كورونا.وقال الوكيل الفني للوزارة، حازم الجميلي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “شحنات جديدة من اجهزة التنفس وصلت العراق من دول عدة لمواجهة فيروس كورونا”، لافتا إلى إن “تلك الأجهزة سيتم توزيعها على عموم مستشفيات البلاد وفقا للحاجة إليها”.وأضاف […]

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