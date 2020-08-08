وزير الداخلية يبحث مع الاتحاد الأوربي دعم وإصلاح القطاع الأمني في العراق

2020/08/08 | 14:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أستقبل وزير الداخلية عثمان الغانمي رئيس البعثة الاستشارية للاتحاد الأوربي في العراق بالنيابة، بيني جينس والوفد المرافق له.وذكر بيان لوزارة الداخلية وتلقته (المستقلة) اليوم السبت ان الجانبين ناقشا جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك منها دعم وإصلاح القطاع الأمني في العراق.واعرب بيني، للوزير عن تمنياته في تطوير العلاقات مع الوزارات والمؤسسات الأمنية […]

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