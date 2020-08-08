أهم ما ستشمله زيارة الكاظمي إلى واشنطن

2020/08/08 | 14:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأسبوع المقبل، زيارة رسمية الى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي، بناءً على دعوة رسمية....

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