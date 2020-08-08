وزير نفط سابق: العراق سيخسر 21 مليار دولار بسبب التزامه باتفاق أوبك بلس

2020/08/08 | 14:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

قال وزير النفط الأسبق، إبراهيم بحر العلوم، إن العراق سيخسر 21 مليار دولار بسبب التزامه باتفاق أوبك بلس لمدة عاميين.





وأضاف العلوم في ندوة الكترونية حول "تأثير التزامات العراق بقرارات الأوبك بلس على الاقتصاد العراقي" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن العراق سيدفع للشركات النفطية أموال عن كل برميل انتج او لم ينتج وستدفع وزارة النفط مبلغ 750 مليون دولار عن كلفة استخراج النفط الذي لم ننتجه بسبب أوبك بلس".





ونوه إلى أن تخفيض انتاج النفط سيؤدي إلى تخفيض انتاج الغاز المصاحب للإنتاج، وسيؤثر على انتاج الغاز المجهز للمحطات الغازية والغاز السائل الذي يستخدم في الطبخ، مما سيؤدي إلى استيرادها من خارج العراق، كما انه سيتوقف مشروع استثمار غاز الحلفاية وتوسيع غاز القرنة وعدد من المشاريع الاخرى.





وبين العلوم ان انتاج العراق المفروض ان يصل إلى 5 ملايين برميل يوميا خلال العام 2022 ومن المحتمل ان نخسر 10 مليارات دولار خلال العاميين القادميين، بسبب التزامنا بقرار أوبك الذي سيؤدي إلى توقف اغلب المشاريع بالإضافة إلى تعطيل الجهد الوطني لتطوير الحقول الوطنية بسبب عدم إمكانية ذلك.





ونوه إلى أنه بعد الانتهاء من تطبيق اتفاق أوبك بلس سنواجه مشكلة تتمثل بإعادة الحقول النفطية إلى انتاجها السابق، بالإضافة إلى صعوبة استعادة الزبائن الذين خسرناهم بسبب التزامنا بالأوبك بلس.





وأكد أن التزام العراق باتفاق أوبك بلس كبح الاستثمار في حقوله النفطية وهذا سيؤدي إلى مشاكل في المستقبل، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة كانت من المفترض ان تعمل على استثناء العراق من التزام أوبك بلس من خلال التفاوضات الثنائية مع الدول المؤثرة في الأوبك.





وأوضح أن العراق اخطأ مرتين في الأولى في حكومة حيدر العبادي والثانية بحكومة عادل عبد المهدي لان حصص العراق طيلة 26 عاما مستثمرة من قبل دول عدة في الأوبك، خصوصا بعد الحصار الاقتصادي على العراق.





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