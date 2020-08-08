2020/08/08 | 14:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل /المركز الخبري الوطني- قررت حكومة كردستان، اليوم السبت، وضع شروطاً أمام الحكومة العراقية الاتحادية لشراء الكهرباء من الاقليم.وقال المتحدث بإسم وزارة كهرباء كردستان اوميد احمد، في تصريح صحفي،إن “معلومات وصلتنا عن نية الحكومة المركزية شراء الكهرباء من الاقليم وتركيا”، مشيراً الى أن “الوزارة ناقشت هذا الموضوع وقررت الموافقة على طلب بغداد بشروط”.وأوضح أحمد، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص كردستان: هناك شروط امام بغداد لشراء الكهرباء من الاقليم المركز الخبري الوطني.

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