تبقى الطائرة هي الوسيلة الأكثر أمناً للتنقل.. فارس الجواري

2020/08/08 | 14:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الباحث واستشاري الطيران فارس الجواري : تبقى الطائرة هي الوسيلة الأمن لتنقل الناس..نعم الطيران ووفقًا لإحصائيات رسمية هي الوسيلة الأكثر أماناً بين وسائل النقل الأخرى وحسب المركز الوطني الأمريكي للإحصاءات فقد أشار إلى أن “احتمالات وفاة الإنسان في حادث تحطم طائرة يأتي بمعدل شخص لكل 20 ألف شخص، بينما قدرت احتمالية وفاة الإنسان […]

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