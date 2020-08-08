2020/08/08 | 14:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. نائب يطالب الصحة بتزويده بعقود شراء الاجهزة الطبية خلال ١٥يوماً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/08 | 14:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. نائب يطالب الصحة بتزويده بعقود شراء الاجهزة الطبية خلال ١٥يوماً) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. نائب يطالب الصحة بتزويده بعقود شراء الاجهزة الطبية خلال ١٥يوماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).