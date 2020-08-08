نصيف: رؤساء الكتل السياسية في طور الاتفاق الأخير على تعديل قانون الانتخابات

2020/08/08 | 14:59 - المصدر: قناة التغيير

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أكدت عضو مجلس النواب عالية نصيف أن رؤساء الكتل السياسية في طور الاتفاق الأخير على تعديل قانون الانتخابات بما يخص الدوائر الانتخابية.

وقالت نصيف في تصريح إن الكتل السياسية تعمل على انجاز تعديل قانون المحكمة الاتحادية لضمان إجراء الانتخابات المبكرة، مرجحة التصويت على تعديل قانون الانتخابات خلال الشهر الحالي، فيما أشارت إلى أن الاتفاق سيرضي جميع الأطراف ويضمن تعدد الدوائر التي طالبت بها التظاهرات الشعبية.

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