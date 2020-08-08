وزير الصحة يحذر من ارتفاع أعداد إصابات كورونا في البلاد نتيجة عدم الالتزام بالتعليمات

2020/08/08 | 14:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر وزير الصحة حسن التميمي، من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد خلال الأيام المقبلة.

التميمي أكد في تصريح أن لجنة الخبراء سترفع توصيات إلى اللجنة العليا للسلامة الوطنية بشأن الموقف الوبائي وشهر محرم الحرام، مشيرا إلى خطورة زيادة عدد الاصابات بسبب عدم التزام المواطنين بتوصيات الوزارة.

وأضاف التميمي أن الادوية المستخدمة في البروتكولات العالمية لمعالجة كورونا متوفرة وبكميات كبيرة.

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