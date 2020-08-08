2020/08/08 | 14:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يبدأ رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأسبوع المقبل، زيارة رسمية الى الولايات المتحدة الأميركية، على رأس وفد حكومي، بناءً على دعوة رسمية.

بيان لمكتب رئيس الوزراء، ذكر أن الكاظمي سيلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في العشرين من الشهر الجاري.

وأضاف، أن الزيارة ستشمل بحث ملفات العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون المشترك في مجالات الأمن والطاقة والصحة والاقتصاد والاستثمار وسبل تعزيزها، الى جانب بحث ملف التصدي لجائحة كورونا، والتعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يزور الولايات المتحدة الأميركية الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يزور الولايات المتحدة الأميركية الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).