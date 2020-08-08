نائب يحذر من

2020/08/08 | 15:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرطالبت النائبة عالية نصيف رئاسة مجلس النواب، بتنفيذ توصيات اللجنة 77 المتعلقة بقضية خور عبد الله، داعية رئيس الوزراء إلى رفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد الكويت.

قالت في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "سبق وأن حذرنا من قيام الكويت بإنشاء ميناء مبارك الذي تهدف من خلاله إلى تدمير اقتصاد العراق، كما نبهنا إلى المخطط الخطير الذي تقوده الكويت وبعض الخونة الذين كانوا مرتزقة ومحامين للكويت وأخذوا على عاتقهم التنفيذ الأعمى للقرارات الدولية ثم ذهبوا إلى مزابل التاريخ، ثم لحقتها قضية خور عبدالله والاتفاقية المذلة، وكل هذه القضايا لم نجد من يقوم بفتحها من منطلق أننا أصحاب حق وأن الكويت دولة معتدية على العراق ".

وأضافت أن "على البرلمان الحالي أن يختم عمله بموقف مشرف من خلال تنفيذ توصيات اللجنة 77 النيابية المتعلقة بخور عبدالله والقرارات المجحفة بحق العراق".

وتابعت أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيحصل على احترام الشعب وسيدخل التاريخ في حال قيامه بفتح هذه الملفات في المحافل الدولية وخصوصًا ملف التجاوزات الكويتية على الحدود العراقية البرية والبحرية والثروات العراقية المسروقة من قبل الكويت، علمًا بأن العراق يومًا ما سينهض من كبوته ويسترجع كافة حقوقه".

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