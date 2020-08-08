روسيا تسجيل 129 وفاة جديدة و5212 إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي

2020/08/08 | 15:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلنت روسيا، اليوم السبت، وفاة 129 مصابا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

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