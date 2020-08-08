رئيس نادي الزمالك يعتذر للعراقيين

2020/08/08 | 15:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [العراق اين]اعتذر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، السبت، للشعب العراقي عن مقولته عن خوفه على الزمالك من أن يحدث له مثل للعراق.

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