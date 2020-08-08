2020/08/08 | 15:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة مايكروسوفت عن مفاجأة سعيدة لمستخدمي أنظمة Windows 10، ومشيرة إلى أنهم سيكونون قادرين على استعمال تطبيقات أندرويد من حواسبهم.وتبعا لمايكروسوفت فإن التحديث الجديد لتطبيق Your Phone سيمكن مستخدمي الحواسب العاملة بأنظمة Windows 10 من الاستفادة من ميزات تطبيقات أندرويد الموجودة في هواتفهم، عبر إقران الهواتف بالحواسب.ومع هذا التحديث سيتمكن المستخدمون من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مايكروسوفت تمكن مستخدمي ويندوز بالاستفادة من تطبيقات أندرويد وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مايكروسوفت تمكن مستخدمي ويندوز بالاستفادة من تطبيقات أندرويد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مايكروسوفت تمكن مستخدمي ويندوز بالاستفادة من تطبيقات أندرويد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).