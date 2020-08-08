استقالة نواب حزب الكتائب من البرلمان اللبناني

2020/08/08 | 15:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن سامي الجميل استقالة كتلة الكتائب من البرلمان، وهي مؤلفة من 3 نواب، وذلك بعد استقالة النائب مروان حمادة، وبعد إعلان النائبة بولا يعقوبيان نيتها الاستقالة السبت.ولم يهز انفجار مرفأ بيروت لبنان الشعبي وحده، إنما يبدو أنه يهز أركان الحكم في لبنان، على الأقل في المستوى البرلماني.فبعد استقالة النائب مروان حمادة الأربعاء، […]

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