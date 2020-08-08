العراق يدخل

2020/08/08 | 15:14 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



توقعَ عضو خلية الازمة، في دائرة صحة الرصافة، عباس عويد الحسيني، زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال...

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