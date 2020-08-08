الصحة: الأدوية المستخدمة بالبروتكولات لمعالجة كورونا متوفرة بكميات كبيرة

2020/08/08 | 15:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أكد وزير الصحة حسن التميمي أن الأدوية المستخدمة في البروتكولات العالمية لمعالجة فيروس كورونا متوفرة وبكميات كبيرة، وفيما حذّر من زيادة عدد الإصابات خلال الأيام المقبلة، حمّل المواطنين مسؤولية ذلك.ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن التميمي قوله، إن “الأدوية المستخدمة في البروتكولات العالمية لمعالجة كورونا متوفرة وبكميات كبيرة”، محذراً من “زيادة عدد الإصابات […]

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