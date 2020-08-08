مكافحة إجرام بغداد تعتقل أفراد عصابة “سلبوا” مدنياً مبلغ مليار دينار

2020/08/08 | 15:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، إلقاء القبض على أربعة متهمين يشكلون عصابة قامت بتسليب مدني مبلغ أكثر من مليار دينار جنوب العاصمة ، فيما اكدت ان قاضي التحقيق امر بتوقيفهم وفق المادة (٤٤٢/ق.ع)”.وقالت المديرية في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم السبت ، أن “أحد المواطنين استنجد بمفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد […]

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