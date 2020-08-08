2020/08/08 | 15:17 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التحالف الدولي: مصادر تمويل داعش تلقت ’’ضربة قاصمة’’ (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التحالف الدولي: مصادر تمويل داعش تلقت ’’ضربة قاصمة’’ (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التحالف الدولي: مصادر تمويل داعش تلقت ’’ضربة قاصمة’’ (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).