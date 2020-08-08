2020/08/08 | 15:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقاف نينوى تعلن عن إصابة 23 من موظفيها بـكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/08 | 15:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوقاف نينوى تعلن عن إصابة 23 من موظفيها بـكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوقاف نينوى تعلن عن إصابة 23 من موظفيها بـكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).