2020/08/08 | 15:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط عجلتين تحملان مواد سريعة الاشتعال في منفذ زرباطية الحدودي.وقالت الهيئة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت إنه “تنفيذاً لأمر قاضي التحقيق وبناء على المعلومات المقدمة من قبل شعبة المخابرات في منفذ زرباطية الحدودي، وحسب أمر رئيس الوزراء بجرد أي مواد أولية تساعد على الاشتعال أو سريعة الاشتعال، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ : ضبط عجلتين تحملان مواد سريعة الاشتعال في زرباطية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ : ضبط عجلتين تحملان مواد سريعة الاشتعال في زرباطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).