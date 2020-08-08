التنمية الدولي يعلن اكتمال اجراءات توطين رواتب منتسبي الدفاع

2020/08/08 | 15:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن مصرف التنمية الدولي، السبت، اكمال فرق التوطين الخاصة بالمصرف اجراءات توطين رواتب منتسبي وزارة الدفاع.

وقال المصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "استكملت فرق التوطين في مصرف التنمية الدولي وبفروعه كافة استعداداتها لاستقبال مقاتلي ومنتسبي وزارة الدفاع بعد ان اوعزت رئاسة اركان الجيش الى كافة الوحدات بتوزيع الاستمارات على المنتسبين لاختيار المصرف لغرض توطين الراتب".

وأضاف البيان أن المصرف اجرى العديد من عمليات التوطين، شملت بعض دوائر الدولة والقطاع الخاص، مشيراً الى وصول عدد الموطنين الى "250 ألف موظف".

ولفت البيان الى حصول المصرف على المرتبة الاولى بمشروع التوطين من قبل البنك المركزي العراقي مقارنة بالمصارف لاخرى"، مبدياً إستعداده "لتقديم افضل الخدمات المصرفية الحديثه والمتطوره لمنتسبي وزارة الدفاع وعوائلهم من خلال عملية توطين الرواتب وتقديم كل الدعم اللازم من اجل انجاح مشروع توطين الرواتب مع وزارة الدفاع وتقديم كل مايخدم المقاتل او المنتسب من العروض والخدمات المصرفية المتميزة".

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