نائب يكشف نقاط الاتفاق بين نواب نينوى ورئيس صندوق اعمار المناطق المتضررة

2020/08/08 | 15:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، اليوم السبت، عن حصول اتفاق مع رئيس صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية محمد هاشم العاني على نقل ملف مطار الموصل من ديوان المحافظة الى صندوق الاعمار لغرض إكماله عن طريق التنفيذ الحكومي وليس عبر نافذة الاستثمار.وقال الجبوري في تغريدة له على منصة تويتر، واطلعت …

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