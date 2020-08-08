رد قوي من الصين على ترامب: “لن نخاف”

2020/08/08 | 15:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… في جولة جديدة من التوتر المتصاعد بين البلدين، شنت الصين هجوماً حاداً على الولايات المتحدة، على خلفية عقوبات جديدة فرضت على مسؤولين في هونغ كونغ.ووصف مكتب تمثيل الحكومة الصينية في هونغ كونغ، السبت، بـ”الوحشية وغير المنطقية” تلك العقوبات.وقال المكتب في بيان إن هذه العقوبات “تكشف النوايا الخبيثة للسياسيين الأميركيين بدعم أشخاص […]

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