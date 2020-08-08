2020/08/08 | 15:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..وجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، السبت، وزارتي التربية والتعليم بتقديم ورقة إصلاحية بشأن واقع التعليم في العراق.وذكرت صحيفة الصباح الرسمية إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه وزارتي التربية والتعليم بإعداد ورقة إصلاحية خلال أسبوع”.وأضافت، أن “الكاظمي حدد هذه المدة لتقديم الورقة إلى مجلس الوزراء يرافق ذلك تحديد الجلسة الخاصة من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الحكومة يوجه وزارتي التربية والتعليم بإعداد ورقة إصلاحية خلال أسبوع) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الحكومة يوجه وزارتي التربية والتعليم بإعداد ورقة إصلاحية خلال أسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).