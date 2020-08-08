2020/08/08 | 15:46 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جونسون وعون يتفقان على العمل على تعافي لبنان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/08 | 15:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جونسون وعون يتفقان على العمل على تعافي لبنان) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جونسون وعون يتفقان على العمل على تعافي لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).