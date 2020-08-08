تمديد الحظر الجزئي لغاية 15 آب

2020/08/08 | 15:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت لجنة الصحة والسلامة العليا اليوم السبت تمديد حظر التجوال الجزئي لغاية 15 من شهر آب الجاري.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن حظر التجوال الجزئي تم تمديده لغاية 15 آب مع شمول أيام الخميس والجمعة والسبت بالحظر التام”.كما نوهت إلى أن الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة بنسبة 25% ومنح الوزارات […]

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