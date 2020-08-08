اللجنة العليا تمدد حظر التجوال الجزئي وتبقيه شاملاً لـ 3 أيام في الأسبوع

2020/08/08 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

تمديد حظر التجوال الجزئي لغاية 15 من الشهر الجاري وشمول ايام الخميس والجمعة والسبت بالحظر التام

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بغداد الييوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة، السبت، 08 آب، 2020، دخول 23 صهريج أوكسجين سائل من دولة الكويت.

يتبع .



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بغداد اليوم- بغداد

طالب عضو خلية الازمة النيابية، جواد الموسوي، السبت، 08 آب، 2020، وزارة الصحة بعقود شراء الأجهزة الطبية بسبب شبهات فساد.

وبحسب وثيقة صادرة عن الموسوي تتضمن :"مطالبته بتزويده بعقود شراء الاجهزة الطبية ضمن منحة العشرين مليا

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، سيما سادات لاري، السبت، تسجيل 2125 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 132 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس.

وقالت سادات لاري في مؤتمرها الصحفي اليو

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