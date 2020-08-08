الاردن  تستثني العراقيين من شرط الإقامة عند التسجيل في المدارس

2020/08/08 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت السفارة العراقية في الأردن، السبت (08 آب 2020)، حصول موافقة السلطات الأردنية باستثناء العراقيين من شروط الإقامة عند التسجيل في المدارس.

وذكر السفير العراقي في الأردن، حيدر العذاري في تغريدة عبر "تويتر"، أنه "بعد متابعة شخصية من قبلي مع معالي وزير التربية الأردني بخصوص استثناء الطلبة العراقيين من شرط الإقامة عند التسجيل في المدارس، أبلغني الأخير بحصول موافقة وزير الداخلية سلامة حماد على الاستثناء".

وأضاف العذاري، أن "الموافقة على الإقامة تمت تعميمها على المدارس".

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بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت (8 آب 2020)، وزير النقل ناصر حسين الشبلي، فيما دعاه إلى تطوير قطاع النقط واعتماد المعايير الدولية في خدمة المواطنين.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقتع (بغداد اليوم)، إن "صالح أكد خلا

بغداد اليوم-ديالى

نظمت شخصيات عشائرية في بعقوبة، مركز محافظة ديالى، السبت (8 اب 2020)، تجمعا موسعاً لرفض جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة، في قانون الانتخابات الجديد.

وذكر قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &quo

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت الـنائـب عن محافـظة ديالى نـاهـدة الـدايـنـي، السبت (08 آب 2020)، رفضها مقـترح دمـج قـضائـين او جعل المحافظة دائرتين انتخابيتين في مشروع قانون الانتخابات.

وقـالت الـدايـنـي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظة د

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