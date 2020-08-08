الكمارك تدعو أصحاب حاويات المواد الكيمياوية إلى مراجعة الموانئ وتهدد بمصادرتها

2020/08/08 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

دعت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، أصحاب الحاويات التي تحتوي على مواد كيمياوية ومواد ذات استخدام مزدوج في المنافذ والموانئ الجوية والبحرية والبرية إلى مراجعة الموانئ.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "على أصحاب الحاويات التي تحتوي على مواد كيمياوية ومواد ذات استخدام مزدوج في المنافذ والموانئ الجوية والبحرية والبرية والتي تعود للقطاعين العام والخاص إلى مراجعة الموانئ العراقية المختصة لتخليص بضائعهم من حوزة الكمارك".

وأضافت أنه "خلال يومين تبدأ من يوم غد الاحد الموافق 2020/8/9وبخلافه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه الحاويات ومصادرتها لحساب خزينة الدولة".

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