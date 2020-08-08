2020/08/08 | 15:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكمارك تدعو أصحاب الحاويات في المنافذ والموانئ الجوية والبحرية والبرية لمراجعة الموانئ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/08 | 15:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك تدعو أصحاب الحاويات في المنافذ والموانئ الجوية والبحرية والبرية لمراجعة الموانئ) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك تدعو أصحاب الحاويات في المنافذ والموانئ الجوية والبحرية والبرية لمراجعة الموانئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).