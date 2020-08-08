انتهاك تركي جديد.. قصف وحرق مزارع في ثلاث قرى عراقية

2020/08/08 | 15:50 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت تركيا، السبت، انتهاكاتها للأراضي العراقية، قاصفة قرية على الحدود.وأفاد مدير ناحية باتيفا، زيرفان حسين، في اتصال مع العربية، أن اشتباكات وقعت صباح اليوم في محيط قرية "بانكي" القريبة من المناطق

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