بالصور .. صهاريج النفط العراقية تصل الى لبنان

2020/08/08 | 15:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت صهاريج النفط التي أرسلها العراق إلى لبنان، اليوم السبت، وذلك ضمن حملة إغاثية بعد كارثة الانفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي....

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