2020/08/08 | 15:51 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجدداً.. طائرة تركية تستهدف سيارة مدنية في إحدى قرى دهوك) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجدداً.. طائرة تركية تستهدف سيارة مدنية في إحدى قرى دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).