ثروة مؤسس “فيسبوك” تتخطى حاجز الـ100 مليار دولار

2020/08/08 | 15:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قفزت ثروة مؤسس موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ، إلى أكثر من مئة مليار دولار، للمرة الأولى.وبحسب شبكة “سي إن إن” الأميركية، فإن ثروة زوكربيرغ تجاوزت حاجز المئة مليار دولار بعد ارتفاع ملحوظ في أسهم شركته التي أحدثت ثورة في التواصل البشري.وعقب القفزة الجديدة، يكون ترتيب زوكربيرغ الثالث عالميا من حيث […]

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