2020/08/08 | 15:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. نص قرارات اللجنة العليا بشأن حظر التجوال والدوام الرسمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/08 | 15:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. نص قرارات اللجنة العليا بشأن حظر التجوال والدوام الرسمي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. نص قرارات اللجنة العليا بشأن حظر التجوال والدوام الرسمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).