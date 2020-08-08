قرارات جديدة.. تمديد الحظر الجزئي والدوام الرسمي 25%

2020/08/08 | 15:57 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، تمديد حظر التجوال الجزئي لغاية 15 من الشهر الجاري، واستمرار الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة بنسبة 25%.





وجاء في وثيقة للامانة تلقت السومرية نيوز نسخة منها، إنه "تقرر تمديد حظر التجوال الجزئي لغاية 15 من الشهر الجاري وشمول أيام الخميس والجمعة والسبت بالحظر التام".

كما تضمنت القرارات "يكون الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة بنسبة 25% ومنح الوزارات صلاحيات تقدير الحاجة، ويعاد النظر بالحظر الجزئي بعد تاريخ الـ15 من الشهر الجاري".

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