2020/08/08 | 15:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وثيقة حكومية حصلت “تقدم “على نسخة منها ، اليوم السبت، عن صدور اعمام حكومي بتمديد حظر التجوال الجزئي لغاية 15 من الشهر الجاري واشارت الى ، انه “تقرر تمديد حظر التجوال الجزئي لغاية 15 من الشهر الجاري وشمول ايام الخميس والجمعة والسبت بالحظر التام”.واضافت، ان “الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة بنسبة 25% …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



تمديد حظر التجوال الجزئي لغاية 15 من الشهر الجاري وكالة تقدم الاخبارية.

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