نقابة الصحفيين تعلن اصابة 12 صحفيا في كربلاء بفيروس كورونا

2020/08/08 | 16:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء..كشفت نقابة الصحفيين، السبت، عن اصابة 12 صحفيا في المحافظة بفيروس كورونا منذ بداية الازمة.وقال رئيس فرع النقابة في كربلاء توفيق الحبالي لـ /المعلومة/ إن “الاسرة الصحفية في المحافظة سجلت اصابة 12 صحفيا بفيروس كورونا منذ بداية الازمة ولغاية الان”، مشيرا الى أن “5 منهم تماثلوا للشفاء، و7 اخرين يتلقون العلاج والعناية […]

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