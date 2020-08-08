المنافذ الحدودية: تسهيل دخول (460) طن اوكسجين طبي عبر منفذ سفوان

2020/08/08 | 16:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيأة المنافذ الحدودية،منفذ سفوان الحدودي في محافظة البصرة، اليوم السبت، تسهيل دخول (460) طن اوكسجين طبي لصالح صحة الناصرية.وقالت الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها العاملة في منفذ سفوان بالتعاون مع الدوائر المعنية، قامت بالتسهيلات اللازمة لانسيابية دخول (23 صهريج بوزن اجمالي 460 طن) اوكسجين طبي،من أجل رفد مستشفياتها ولسد …

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