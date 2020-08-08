دعوات لعقد جلسات برلمانية إلكترونية

2020/08/08 | 16:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، رئاسة مجلس النواب الى استئناف عقد جلسات البرلمان مرة واحدة كل أسبوع.

وقال الموسوي إن البلاد تمر اليوم بظروف صعبة وحرجة جدا، تحتم على رئاسة البرلمان استئناف الجلسات مؤكدا وجود مصالح عليا للبلد ما تزال معطلة وتتطلب إعادة جلسات البرلمان لمناقشتها في كل اسبوع جلسة على اقل تقدير.

وأشار الموسوي الى امكانية عقد جلسات الكترونية في حال تعذر المجلس عن عقد جلساته في مبنى البرلمان، واستمرار حظر التجوال الوقائي للحد من تفاقم فيروس كورونا.

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