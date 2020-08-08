المنافذ الحدودية تعلن ضبط عجلتين تحملان مواد سريعة الاشتعال في منفذ زرباطية

2020/08/08 | 16:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط عجلتين تحملان مواد سريعة الاشتعال في منفذ زرباطية بالتعاون مع جهاز المخابرات وقوة من العمليات المشتركة.

ووفقا للمعلومات المقدمة من قبل شعبة المخابرات في منفذ زرباطية بمحافظة واسط، وتنفيذا لأوامر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكدت هيئة المنافذ إحالة عجلتين تحملان مواد سريعة الاشتعال لعدم وجود اوراق رسمية وبقائها أكثر من أربعين يوما داخل المنفذ بدون أي إجراء وتعرضها لسوء التخزين بدرجات حرارة عالية مما يفقدها خاصيتها وتحولها الى مواد سامة تؤثر على النبات والتربة، مشيرة إلى تشكيل لجنة من الدوائر المعنية ذات الاختصاص وإحالة المضبوطات إلى القضاء وفق محضر أصولي.

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