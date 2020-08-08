2020/08/08 | 16:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت وزارة الصحة، السبت، دخول ٢٣ صهريج اوكسجين سائل من دولة الكويت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن دخول ٢٣ صهريج اوكسجين سائل من الكويت ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن دخول ٢٣ صهريج اوكسجين سائل من الكويت ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).