وزير الصحة: تهيئة 1300 سرير بالرصافة لمصابي كورونا لافتتاح المستشفيات للحالات الاعتيادية

2020/08/08 | 16:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلن وزير الصحة حسن التميمي، السبت، عن تهيئة اكثر من 1300 سرير في جانب الرصافة من بغداد لمصابي كورونا تمهيدا لإعادة مستشفياتها الى الخدمة الاعتيادية، مبينا ان هناك 350 سرير اخرى قيد الانجاز.

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