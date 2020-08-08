سائرون: لدينا مشاكل قانونية ووطنية مع رئيس البرلمان

2020/08/08 | 16:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد النائب عن سائرون صباح العيكلي، السبت، وجود مؤشرات قانونية ووطنية على أداء رئيس مجلس النواب ممد الحلبوسي.وقال العكيلي لـ /المعلومة/ إن “تحالف سائرون يرى أن رئيس البرلمان لم يكن نشطا منذ بداية تسمنه المنصب ولم يتفاعل مع الجلسات التشريعية المنقطعة ومطالب المتظاهرين”.وأضاف، أن “التحالف كان يروم تغيير محمد الحلبوسي في […]

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