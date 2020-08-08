تحالف فساد اممي حرق نصف بيروت

2020/08/08 | 16:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سلام مسافر..ابلغ بوريس بروكوشوف قبطان السفينة” روسوس” التي نقلت نترات الصوديوم على متنها، ان مالك السفينة ايغور غرتشوشكين، المقيم حاليا في قبرص، سير الحمولة من ميناء باتومي في جورجيا، نحو موزمبيق.ووفقا للقبطان؛فإن رجل الأعمال لم يدفع أجور بحارة السفينة لعدة شهور واستبدلهم باخرين، على أمل ان يدفع لهم مكافآت مجزية عند […]

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